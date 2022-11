Il futuro della Juve e una frecciatina | Agnelli allo scoperto dopo le dimissioni

Wired Italia

... Alessio Butti, intervenendo al convegno '5G Italy - Verso le Tlc del'. Secondo Butti, il ... 'Il mou che tutti conoscono (con cui Cdp poneva le basi per la fusionerete Tim con quella di ...... 'Gas, sulle forniture non siamo ancora fuori da tunnel' 'La transizione è il rovesciamento... intervenendo in collegamento streaming all'evento Alfabeto delorganizzato da Gedi . ' Non ... Wired Trends, le tendenze del futuro della mobilità nel 2023 Commissario Straordinario Di Blasio: “Obiettivo: essere attrezzati per ospitare 1 milione di crocieristi a Venezia e Chioggia nel 2027, il ...Sabato 3 dicembre la coproduzione tra Briciole/Solares, Elsinor e Teatri di Bari, firmata dal regista Marco Cacciola, fa rivivere la commedia di Aristofane ...