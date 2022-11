Frana Ischia | Musumeci | “Temiamo mille Comuni in Italia senza piano Protezione Civile”

(Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – “Noiche siano circa un migliaio iinprivi dicomunale diperché lo si considera spesso uno strumento inutile, una fotocopia da tenere agli atti”. E’ quanto ha detto il ministro per lae le Politiche del mare, Nellonel suo intervento a Porta a Porta. “Sono tanti che non lo hanno adottato e chi lo ha fatto non sempre lo ha sottoposto a costante aggiornamento per ‘leggere’ il territorio e rappresentare le sue fragilità – ha aggiunto– moltisostengono di non avere il personale tecnico capace di redigere questi piani. E’ necessario supportare inella redazione di questi ...

... già commissario in carica per la ricostruzione post terremoto ad, la responsabilità della ... le impegnative questioni, sociali e urbanistiche, conseguenti alla', dice De Luca che nel ...Legnini è in atto Commissario per la ricostruzione post terremoto ad. 'Un Commissario già dotato di struttura tecnica, per l'incarico in atto ricoperto, ci è apparsa la scelta più pertinente ...Sarà Giovanni Legnini il commissario straordinario per la protezione civile a Ischia. Trovata l'intesa tra Dipartimento di Protezione civile e Regione Campania sul nome del commissario per la gestione ...L'annuncio del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci: "Un Commissario già dotato di struttura tecnica, per l'incarico in atto ricoperto, ci è apparsa la scelta più p ...