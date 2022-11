Australia-Danimarca oggi | Mondiali calcio 2022 | orario | tv | streaming | probabili formazioni | programma | dove vederla

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Va a chiudersi anche il Girone B: tutto ancora aperto per il secondo posto, con la Francia che ha già chiuso il discorso invece per la prima piazza. Fondamentale, in chiave qualificazione, è la sfida tra: gli oceanici hanno due risultati su tre per avanzare, ma sono favoriti gli scandinavi. Andiamo a scoprire lazione, il palinsesto TV e ledel match.Mercoledì 30 novembre Ore 16.00 Diretta TV Rai Sport+ HD DirettaRaiPlay Diretta scritta OA Sport(4-3-3): Ryan; Karacic, Rowles, Souttar, Behich; ...