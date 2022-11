Soglia a 60 euro per il Pos | tetto al contante | la manovra bollinata

Leggi Anche Pagamenti elettronici, il governo raddoppia l'incentivo all'evasione: sale a 60lache consente agli esercenti di rifiutare il pos Non tutti però sono convinti che vada bene ...Il governo Meloni ha ora introdotto unadi 60. Ciò significa che si può rifiutare il pagamento con POS senza ricevere la multa. Confermato anche l'innalzamento del tetto all'uso dei ...Nella legge di bilancio 2023 è presente un articolo che elimina la sanzione, se non viene accettato il pagamento con POS sotto i 60 euro.Si allarga la platea dei beneficiari del bonus bollette. Lo sconto per luce e gas è stato confermato anche per il 2023 dalla bozza della legge di ...