Slittino | Coppa del Mondo 2022-2023 | i favoriti del singolo maschile Dominik Fischnaller sfida austriaci e tedeschi | pesa l’assenza dei russi

Leggi su oasport

(Di martedì 29 novembre 2022) Scatta nel week-end, con il tradizionale appuntamento di Igls, ladeldi. Gli appuntamenti saranno ben nove, con tre tappe che comprenderanno anche la prova sprint (che assegna punti regolarmente anche per la classifica generale). Andiamo a scoprire i possibiliper quanto riguarda il. Da mettere in preventivo c’è ovviamententissima degli atletiper le note vicende, spesso e volentieri protagonisti in questo contesto (tre successi in chiave sfera di cristallo per Roman Repilov e Semen Pavlichenko negli ultimi sei anni). La certezza è ovviamente la Germania, dominatrice dell’ultimo decennio. Il nome più atteso è quello di Johannes Ludwig: dopo stagioni all’ombra di Felix ...