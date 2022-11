Oriana Marzoli in lacrime al GF VIP 7 durante la diretta | ecco perché

(Di martedì 29 novembre 2022)la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 7,ha vissuto dei momenti pessimi a causa delle parole di Antonino Spinalbese e dei suoi atteggiamenti. Inoltre, l’arrivo di Ginevra Lamborghini l’ha messa profondamente in crisi per il modo in cui l’hair stylist si è espresso confronti dell’ereditiera. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Il confronto trae Ginevra Lamborghini Per la bella venezuelana la diciannovesima puntata è stata molto pesante. Infatti, dapprima ha visto le clip di Antonino contro di lei, mentre dopo è dovuta sorbirsi pure lo scontro con Ginevra Lamborghini e gli occhi dolci di lui per lei.

Ci risiamo. Anche nella nuova puntata del GF Vip 7 andata in onda lunedì 28 novembre si è tornato a parlare di Antonino Spinalbese e della love (ma non troppo) story con. Stavolta, però, Alfonso Signorini si è mostrato piuttosto irritato dalle parole non proprio felici pronunciate dall'hairstylist nei confronti della modella venezuelana, mettendosi per ...A tenere banco, tra le altre cose, è la fine della liason tra Antonino Spinalbese ed: una storia d'amore già al capolinea C'è chi è pronto a giurarci. Due importanti sorprese ...Questa sera nella nuova puntata del GF Vip 7 il concorrente Antonino Spinalbese ha spiegato la ragione per cui ha messo fine al rapporto con Oriana Marzoli: "Delle volte parlare di sensazioni è un po' ...Il confronto tra Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini