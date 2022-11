Julia Roberts e il segreto dietro alla foto di auguri per il compleanno dei suoi figli gemelli

Io Donna

I gemelli dihanno 18 anni, e mamma festeggia con una foto del passato: "Vi amo" La star ha sfogliato l'album dei ricordi di Concetta Desando I l 28 novembre non è una data qualsiasi per...L occasione imperdibile per il cyber Monday Acquistare una maschera Led. Da Victoria Beckham a Kim Kardashian , daa Kate Upton , sempre più star assicurano che il trattamento della pelle con le maschere a luce Led dona risultati al di sopra di ogni aspettativa. Per chi non lo sapesse, la maschera a ... I gemelli di Julia Roberts hanno 18 anni, e mamma festeggia con una foto del passato: «Vi amo» Julia Roberts ha fatto gli auguri di compleanno ai suoi gemelli su Instagram e usando una foto che nasconde un segreto: ecco quale ...I l 28 novembre non è una data qualsiasi per Julia Roberts. È il giorno in cui è diventata mamma dei gemelli Hazel e Phinnaeus. Un evento che le ha cambiato la vita e che, a distanza di anni, la star ...