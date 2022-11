Iran - Usa 0 - 1 diretta | è festa americana! Basta Pulisic | agli ottavi c' è l' Olanda

(Di martedì 29 novembre 2022)- Usa, molto più di una partita di calcio, viste tutte le motivazioni geopolitiche che l'accompagnano. Per il resto, questo è il primo incontro in assoluto tra le due nazionali dal gennaio 2000. ...

Glila sbloccano al 38' con Pulisic che raccoglie al meglio l'assist di Dest e da due passi ... L'prova a rialzare la testa per raggiungere il pareggio che le consentirebbe di affrontare l'......il 2° posto fra Stati Uniti eva agli americani che si impongono 1 - 0 col gol di Pulisic (38', lancio di McKennie, appoggio di Dest). Iraniani poco incisivi, ma sempre in partita perché gli...Iran fuori dal Mondiale nonostante i 3 punti conquistati. Il gol vittoria degli Usa è arrivato al 38' grazie al gol di Pulisic servito da Dest.Iran – Stati Uniti 0-1 highlights e gol ... La nazionale a stelle e strisce trionfa di misura contro gli iraniani e strappano il pass per gli ottavi. Team USA avevano un solo risultato in quello che ...