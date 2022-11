Il Concorso di Natale | trama e cast del film su Tv8

(Di martedì 29 novembre 2022) Ildiin prima tv su Tv8 Oggi alle ore 15.45 su Tv8 andrà in onda un altro titolo a tema natalizio in prima tv su Tv8. Si tratta de ...

Venerdì 30 Dicembre alle ore 16.00 presso la Biblioteca Comunale "Ilnell'arte" conferenza ... Venerdì 6 Gennaio in Piazza Vittorio Emanuele alle ore 16.45 premiazionepresepi nel borgo ...... e fino all' approdo a Ferrara , passando, con un cenno visivo, nella casadi Ro Ferrarese: ... Il documentario Vittorio " In un tempo fuori dal tempo , al TFF Fuori/ Ritratti, è un ...le gustose delizie della pasticceria nostrana si sposeranno con i canti e suoni del Santo Natale grazie agli Zampognari di Cardeto, ben rappresentati dal maestro Sebastiano Battaglia". Insomma “una ...Decora il tuo balcone e vinci. In attesa del programma completo di tutti gli eventi che saranno realizzati dai primi giorni di dicembre al 6 gennaio, il “Natale ...