Ronaldo ha un conto aperto contro l' Uruguay di Cavani - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Cristiano, 37 anni, con la rete segnata all'esordio contro il Ghana è diventato il primo e finora unico giocatore capace di fare gol in cinque mondialiIn seguito Adani si è concentrato prevalentemente nel ruolo di opinionista perdi Sky, ... leggi anche Quanto guadagna CristianoStipendio e patrimonio del primo miliardario nella storia ... Ronaldo ha un conto aperto contro l’Uruguay di Cavani Mentre l’eterno rivale Leo Messi secondo il ’Times’ è pronto ad accasarsi all’Inter Miami di Davide Beckham firmando il contratto "dopo i Mondiali in Qatar", in Qatar si prepara a tornare in campo Cri ...Succede tutto nella ripresa. CR7 fa centro su rigore diventando il primo giocatore a far gol in cinque edizioni, per i lusitani a segno anche Joao Felix e ...