I vaccinati britannici muoiono di Covid più dei non vaccinati? Spieghiamo il “complotto” della Statistica

(Di lunedì 28 novembre 2022) La narrazione è vecchia, circola dall’estate scorsa e segue un modello molto abusato che regge sull’ignoranzapiù basilare, eppure continua a circolare attraverso recenti condivisioni Facebook, che rilanciano un articolo di Arezzo Web del 26 ottobre 2022. Si basa sulle tabelle dell’Office for National Statistics (ONS) del Regno Unito, da cui risulterebbe che oltre il 90% deia ciclo completo con dose booster sarebbero deceduti per la-19. Tutto questo dovrebbe dimostrare che i vaccini contro il nuovo Coronavirus non proteggerebbero affatto, anzi peggiorerebbero la situazione a chi viene contagiato. Per chi ha fretta: Se tutti fossero, il 100% delle persone morirebbe vaccinato. È logico vedere oltre il 90% di ...

Open

Si basa sulle tabelle dell' Office for National Statistics (ONS) del Regno Unito, da cui risulterebbe che oltre il 90% deia ciclo completo con dose booster sarebbero deceduti per la Covid -...... l'ufficio britannico riporta la morte per Covid, per esempio, di 14248 over 80 maie di ...l'assenza di ogni possibile collegamento tra lo stato vaccinale e la morte dei cittadiniSalari in panne, scioperi, sanità che non funziona e la sindrome del Natale rubato. La cura Sunak non sarà sufficiente a ridare vigore all'Impero che fu ...Uno studio canadese ha sottolineato come i casi di miocardite siano state150 volte superiori rispetto alla previsioni basate ...