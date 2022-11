Diretta Grande Fratello Vip | puntata di lunedì 27 novembre

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 novembre 2022)Vip, per il diciannovesimo appuntamento nuovi incontri e sorprese per i concorrentiVip , diciannovesima appuntamento del reality show riserva ai vipponi nuove sorprese e nuovi confronti. Durante laci saranno tanti colpi di scena. L’arrivo dei positivos in Casa… Onestini, Charlie, Attilio, Patrizia e Wilma sono rientrati in gioco dopo esser risultati positivi al Covid-19. L’unico vippone ancora in quarantena è Alberto De Pisis. Daniele e Wilma… Daniele dopo la clip dichiara: “Io credo che sia io Wilma siamo due persone grandi, sappiamo bene cosa facciamo, sappiamo bene dove siamo, sappiamo bene cosa sono i sentimenti, cos’è l’amore e credo che sappiamo anche benefino a dove possiamo spingerci. Noi non passiamo ...