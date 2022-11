450 | 350 | 250 | 150€ | i nuovi bonus a seconda del tuo ISEE | progressivo “molto utile” puoi già chiedere così

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 28 novembre 2022) Arrivano deissimia sostegno delle famiglie e le famiglie potranno richiederlo proprio in base all’e si parte da €150 per arrivare a €450. Si tratta di uno degli aiuti più forti e più interessanti contro il carovita. Infatti oggi le famiglie stanno soffrendo tantissimo a causa della grave inflazione a 12%. L’inflazione è veramente altissima e quando l’inflazione diventaalta significa in concreto che per le famiglie andare avanti diventapiù difficile.famiglia (Fonte: ilovetrading.it)Il problema infatti per i nuclei familiari è doppio. Da una parte i risparmi sul conto corrente vengono erosi dalla durissima inflazione a 12%, ma dall’altra è proprio il potere di acquisto degli stipendi e delle pensioni a crollare. Quindi la stangata non è soltanto ...