WWE | Sami Zayn fa la sua scelta | ecco chi trionfa nel War Games maschile

(Di domenica 27 novembre 2022) Il main event di Survivor Series ci offre il tanto atteso scontro nel Warmatch fra il team composto dalla Bloodline econtrapposti al team formato dai Brawling Brutes, Drew McIntyre e Kevin Owens. Un inizio lento ma significativo Ovviamente come da regola gli ingressi si susseguono ad iniziare il match sono Jey Uso e Butch. Ma un primo momento di svolta arriva già all’ingresso numero 3, ovvero il secondo per il team di Roman Reigns. Come ci si poteva aspettare Jimny Uso era prontissimo a dar man forte al fratello, in quel momento in inferiorità numerica, ma Reigns cambia tutto e sceglieche un po’ titubante si avvicina al ring. Ma non ci vuole molto per capire che le tensioni ci sonome ma i due decidono di collaborare seppur con un Jey ...

Zona Wrestling

...Zayn) si è dimostrato impassibile e sicuro di sè, avvertendo Logan Paul del grande errore commesso e di come il 5 novembre verrà messo in imbarazzo dinnanzi al mondo intero. Dove vedere...... senza dubbio uno dei tag team più carismatici e tifati dell'intera. Men's Money in the Bank Ladder Match : Seth "Freakin" Rollins vs Drew McIntyre vs Sheamus vsZayn vs Riddle vs Omos vs ... WWE: Svelato il possibile motivo dell’assenza di Sami Zayn a SmackDown The Bloodline Beats Owens, McIntyre, Brawling Brutes at WWE Survivor Series WarGames ---OR--- Owens, McIntyre, Brawling Brutes Defeat The Bloodline at ...WWE Survivor Series WarGames promised a fresh perspective to a long-running event. This is a night where many greats have debuted and rivalries have ended, ...