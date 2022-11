Il Marocco batte il Belgio per 2 - 0 | decidono i gol di Sabiri e Aboukhlal

DOHA (QATAR) - Ilil Belgio e conquista un successo significativo in chiave qualificazione. La formazione marocchina, dopo un avvio affannoso, trova l'equilibrio tra i reparti riuscendo a limitare il ...Lukaku ha giocato nel finale Al Rayyan (Qatar) 23/11/2022 - Mondiali di calcio Qatar 2022 / Belgio - Canada / foto Imago/Image Sport nella foto: Thibaut Courtois ONLY ITALY Ilil Belgio ...Impresa del Marocco contro il Belgio -che mette in campo in extremis Lukaku- all’al Thumama di Doha nella seconda giornata del girone F: 2-0 per i nordafricani, e dopo un gol annullato per fuorigioco ...DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Il Marocco batte a sorpresa il Belgio 2-0 grazie a una rete del sampdoriano Sabiri e al sigillo finale di Aboukhlal.