(Di domenica 27 novembre 2022) Dalla grande gioia per la vittoria dei Leoni dell’Atlante in Qatar alla presa delle vie del centro di. Il post-partita diai Mondiali si è trasformato in una...

Agenzia ANSA

Scontri, incidenti e scene dinel centro di Bruxelles dopo la sconfitta del Belgio con il Marocco in una gara del girone ai Mondiali di calcio in Qatar. Come riporta Dernière Heure, che pubblica foto e video ...... forse, che un ragionamento di questo tipo andrebbe sempre fatto: dopo la vittoria del Marocco contro il Belgio al mondiale in Qatar, nella capitale belga è scoppiata una. Diverse ... Guerriglia urbana a Bruxelles dopo Belgio-Marocco Dalla grande gioia per la vittoria dei Leoni dell'Atlante in Qatar alla presa delle vie del centro di Bruxelles. Il post-partita di Belgio-Marocco ai Mondiali si è trasformato in ...Scontri, incidenti e scene di guerriglia urbana nel centro di Bruxelles dopo la sconfitta del Belgio con il Marocco in una gara del girone ai ...