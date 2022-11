GF Vip | Chiarlie Gnocchi e le frasi spinte su Oriana | rischia la squalifica?

Leggi su dailynews24

(Di domenica 27 novembre 2022) Nelle ultime ore a finire al centro delle polemiche è Charlie, da pochi giorni nuovamente nella casa del GF Vip. A far indignare il pubblico, tanto che in molti stanno chiedendo la sua, sono state leche il gieffino ha rivolto a un’altra inquilina,Marzoli.SU– Come L'articolo