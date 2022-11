Marcell Jacobs | la moglie è Nicole Daza | “Il mio vero oro nella vita”

(Di sabato 26 novembre 2022)ha sposato lalo scorso settembre, influencer da oltre 90mila followers su Instagram., il matrimonio con lae laLa medaglia d’oro per i cento metri di Tokyo 2020, sarà il ballerino per una notte della nuova puntata di “Ballando Con Le Stelle” in onda stasera su Raiuno. Il primo incontro tra l’atleta azzurro e l’influencer nel 2018 in una discoteca di Milano: da quel momento intraprendono una frequentazione e l’anno successivo nasce Anthony, seguito da Meghan (2020). Il centometrista era già padre di Jeremy, nato dalla relazione ...

ilmessaggero.it

Campione del mondo il marito e lei finita sotto i riflettori: Nicole Daza, la moglie di, sarà ospite " con il marito, campione olimpico " a Ballando con le stelle 2022 . Nicole è nata in Ecuador il 17 settembre 1993 . Ma dopo pochi anni si è trasferita con la famiglia a ...... il campione olimpicoe sua moglie, la modella e influencer ecuadoriana Nicole Daza. Durante la puntata si esibiranno le coppie Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e ... Roma, piccoli campioni crescono vicino ai grandi (come Marcell Jacobs) Nicole Daza è nata in Ecuador il 17 settembre 1993 ma dopo pochi anni si è trasferita con la famiglia a Novi Ligure. Poi il matrimonio con Marcell Jacobs ...L’ottava puntata dello show ballerino di Milly Carlucci dunque andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 22:05 e si svolgerà eccezionalmente in una ...