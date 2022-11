Heavenly Delusion | il teaser trailer dell’anime è tutto azione

(Di sabato 26 novembre 2022), il nuovo anime targato Production I.G (Ghost in the Shell o Psycho-Pass), si è da poco mostrato con un nuovo e adrenalinico. Dal video oltre a captare svariati spunti narrativi di rilievo è possibile individuare la data di debutto, ossia il 2023. Ad ogni modo lo staff tecnico della serie comprende: Regia: Hirotaka Mori Ideatore della serie: Makoto Fukami Character Design: Utsushita Musica: Kensuke Ushio Vi ricordiamoè tratto dall’omonimo manga scritto e illustrato da Masakazu Ishiguro. Il manga diè stato serializzato sulla rivista seinen manga Monthly Afternoon di Kodansha a partire da gennaio 2018, ed è ancora in corso di ...

Justnerd.it

, il manga scritto e disegnato da Masakazu Ishiguro , pubblicato nel nostro Paese dalla Star Comics per un totale di sette volumi uscito fino a questo momento (recuperate la nostra ...... Hiro Mashima Formato: 11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con alette Prezzo: 4,30 Acquista Fairy Tail New Edition 57 su Amazon6 Autori: Masakazu Ishiguro Formato: 14,5×21, B, b/n, 192 pp, ... Heavenly Delusion: primo teaser trailer per l'anime post-apocallittico sci-fi - Justnerd.it Pubblicato il promo video di Heavenly Delusion, la serie anime basata sul manga fantascientifico post apocalittico di Masakazu Ishiguro.Attraverso un filmato promozionale sono stati diffusi i dettagli sull'anime di Heavenly Delusion in produzione da Production I.G.