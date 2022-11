VIDEO Brasile-Serbia 2-0 | Mondiali calcio | highlights e sintesi Doppietta di Richarlison | spettacolare gol in semirovesciata

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ilha sconfitto laper 2-0, debuttando con una bella vittoria ai2022 di. I verdeoro, tra i grandi favoriti per la conquista del titolo iridato, si sono imposti grazie a un micidiale uno-due firmato nella ripresa all’Iconic Stadium di Lusail (Qatar). Dopo una prima ora di gioco particolarmente rognosa, i sudamericani si sono prontamente scatenati e hanno liquidato la solida compagine serba. Al 62? è statoad andare a segno:giocata di Neymar sulla trequarti, il pallone arriva a Vinicius Junior, che tira in diagonale, respinta del portiere e l’attaccante del Tottenham è impeccabile sulla ribattuta. Lo stessoha firmato il raddoppio con unamezzarovesciata al 73? su assist ...

Alle 20 italiane il Brasile farà il suo debutto al Mondiale in Qatar contro la Serbia, ma fuori dallo stadio Lusail di Doha è già festa verdeoro ...Applausi a scena aperta per il secondo gol realizzato da Richarlison al 73'. Un gol già classificato come un capolavoro. Viniscius sulla sinistra mette al centro per Richarlison che controlla con il ...Brasile - Serbia 2-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della prima giornata del Gruppo G del Mondiale Qatar 2022.