L' Argentina crolla | la Francia rimonta La terza giornata dei mondiali in Qatar

(Di martedì 22 novembre 2022) AGI -a sorpresa l'con l'Arabia Saudita (1-2), Danimarca-Tunisia e Messico-Polonia terminano entrambe senza reti, mentre lapassa in, ma senza troppi problemi, contro l'Australia (4-1): è questo il riassunto delle sfide andate in scena oggi inper il Mondiale 2022. Incubo Albiceleste, sogno saudita. Dopo dieci minuti di gioco Messi e compagni sembravano già aver indirizzato la sfida, proprio grazie ad un calcio di rigore della stella del Psg nonché uomo più atteso. La squadra di Scaloni però poi è andata in affanno, merito di un Arabia Saudita tutta orgoglio e carattere, capace di imbrigliare con la giusta attenzione le trame dei rivali argentini e limitarne tutte le qualità. Un paio di fuorigioco hanno negato la gioia del gol all'interista Lautaro Martinez, ...

La Germania stecca al debutto con il Giappone: ribaltato il vantaggio iniziale di Gundogan e i tedeschi ora non possono più fallire Dopo l'un'altra delle grandi favorite di Qatar 2022. La Germania, proprio come l'albiceleste, si fa ribaltare il vantaggio iniziale e finisce ko con il Giappone. Dopo essere passata in ...L'inaspettatamente al debutto in Qatar 2022: festeggia l'Arabia Saudita in rimonta, con un inizio ripresa stellare grazie al gol di Al - Shehri e al meraviglioso sigillo di Al - ...Per la Germania, adesso, la strada per gli ottavi si fa più complicata del previsto: aspettando l'incrocio fra Costa Rica e Spagna, dopo l'Argentina i Mondiali hanno un'altra caduta eccellente.