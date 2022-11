Tennis | Volandri | ' Italia competitiva nonostante le assenze'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 novembre 2022) Malaga, 21 nov. - (Adnkronos) - Da sabato scorso l'è a Malaga per le Davis Cup by Rakuten Finals 2022, che si svolgeranno a Malaga, in Spagna, dal 22 al 27 novembre prossimi sul veloce indoor del Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Ieri la brutta notizia, ma era nell'aria, del forfait di Matteo Berrettini: ilta romano non si è ancora ripreso dall'infortunio al piede sinistro rimediato lo scorso ottobre al torneo Atp di Napoli. Sarà comunque a Malaga da mercoledì prossimo per sostenere la squadra. Al suo posto il capitano della Nazionalena, Filippo, non ha convocato nessuno: la squadra resta composta da Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Simone Bolelli. I quarti contro gli Usa sono in programma giovedì: la squadra è capitanata da Mardy Fish ed è formata da Taylor ...