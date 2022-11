Ascolti tv domenica 20 novembre 2022 | Austria-Italia | Che tempo che fa | Titanic | Non è l’Arena | dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 21 novembre 2022)tv20, qual è stato il programma più seguito ieri sera? La settimana è terminata, ma anche lasera non ha deluso le aspettative di nessuno. Ora che i Mondiali in Qatar hanno preso il via. Ma non solo. Tra reality, programmi di approfondimento e attualità, film e serie tv, il palinsesto è stato variegato, la scelta ampia. Cosa ha appassionato di più e ha attirato l’attenzione del pubblico? Scopriamolo a partire dalle 10.00 di oggi quando, come sempre, verranno resi noti idi ascolto edi ieri, di tutte le principali reti televisivene. Ti ricordiamo che se non visualizzi ipuò essere necessario ricaricare la pagina.di ascolto e...