Gianluca Grignani | rinviata a marzo la tappa di Porto San Giorgio del “Living rock’n’roll tour”

(Di sabato 19 novembre 2022)– ph. Daniele CardoneSAN– “Ci spiace comunicare che il concerto diprevisto per il 26 novembre al Palasavelli diSan(Fermo) viene rinviato al 252023 con le stesse modalità di accesso. Questo rinvio si rende necessario per consentire alla produzione locale l’adeguamento della parte tecnica e strutturale necessaria a questo show. I biglietti acquistati rimangano validi per la nuova data”. È quanto si legge oggi sulla pagina Facebook di, che comunica lo spostamento di quella che avrebbe dovuto essere la prossimadel “...

