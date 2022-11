WWE | Triple H vuole riportare a casa l’ex Bronson Reed ora alla New Japan

Per l'edizione di quest'anno di Survivor SeriesH ha deciso di fare le cose in grande e riportare in auge i WarGames , storica stipulazione ...SmackDown Women's Championship: Ronda Rousey (C) ...... storica stipulazione ripescata daH in persona per rendere ancora più elettrizzante il Premium Live Event (in programma il 26 novembre a Boston) . Dove vedereSmackDown Vi ricordiamo che ...The new Triple H led era of WWE has become known for its restructuring of the main roster, bringing back, repackaging, and debuting all manner of talent to shape RAW and SmackDown! in the King of ...JASON CUMMINGS and wrestling have become somewhat synonymous after the striker’s antics over the years – it’s even how he earned his ‘Cumdog’ nickname. And the former ...