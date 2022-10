Motogp | Pol Espargaro attacca ancora la Honda | ' Andrà forte solo Marquez' - Sport - Motomondiale - quotidiano net

Stagione deludente per lo spagnolo che tornerà nel 2023 a KTM, il suo posto verrà preso da Mir ma lo avverte: lavorano solo per ...inoltre fa i complimenti, tramite i canali ufficiali della, alla stagione del fratello Aleix . In sella all' Aprilia infatti è stato un Diavolo , spaventando e superando spesso i due ...Stagione deludente per lo spagnolo che tornerà nel 2023 a KTM, il suo posto verrà preso da Mir ma lo avverte: lavorano solo per Marquez ...Pol Espargaró che abbandonerà la Honda a fine stagione - prenderà il suo posto Joan Mir - ha parlato dei suoi problemi con il team giapponese in un'intervista rilasciata a Motorsport.com, criticando, ...