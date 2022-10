Roma | il 13 ottobre un convegno su sport e disabilità promosso da Fondazione Tosi e Università Link

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Un panel di discussione e confronto sui risultati raggiunti e sui progetti in fieri per avvalorare la relazione tracome uno dei fattori determinanti per la promozione dell’inclusione sociale delle persone con. È questo il principio ispiratore del– Esperienze a confronto” che si svolgerà agiovedì 13, a partire dalle ore 10.00, presso l’degli Studi. Ilsucon il patrocinio di Coni e Cip L’iniziativa, promossa dallaCristianoe dall’e sostenuta da Banco ...