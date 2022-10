Gas, dalle nuove proposte Ue contro i rincari l’Italia può ricavare 13 miliardi da usare contro la crisi energetica. Anche modificando il Pnrr (Di martedì 4 ottobre 2022) La discussione su un tetto europeo ai prezzi del gas e su altro debito comune per aiutare i Paesi membri ad affrontare l’emergenza energetica procede a rilento, in attesa del vertice informale dei leader a Praga durante il quale il governo Draghi intende proporre un nuovo meccanismo di formazione dei prezzi. Le novità concrete degli ultimi giorni sono due: il via libera dei ministri dell’Energia, venerdì scorso, al pacchetto di misure che comprende risparmi energetici obbligatori, un tetto ai ricavi delle imprese che producono elettricità da fonti non fossili e un contributo di solidarietà a carico delle imprese petrolifere e del gas. E l’accordo dei ministri delle Finanze dei 27, raggiunto martedì, su una proposta che consentirebbe agli Stati di aggiungere ai loro Recovery plan un nuovo capitolo con investimenti e riforme mirati a raggiungere gli obiettivi di RePower ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) La discussione su un tetto europeo ai prezzi del gas e su altro debito comune per aiutare i Paesi membri ad affrontare l’emergenzaprocede a rilento, in attesa del vertice informale dei leader a Praga durante il quale il governo Draghi intende proporre un nuovo meccanismo di formazione dei prezzi. Le novità concrete degli ultimi giorni sono due: il via libera dei ministri dell’Energia, venerdì scorso, al pacchetto di misure che comprende risparmi energetici obbligatori, un tetto ai ricavi delle imprese che producono elettricità da fonti non fossili e un contributo di solidarietà a carico delle imprese petrolifere e del gas. E l’accordo dei ministri delle Finanze dei 27, raggiunto martedì, su una proposta che consentirebbe agli Stati di aggiungere ai loro Recovery plan un nuovo capitolo con investimenti e riforme mirati a raggiungere gli obiettivi di RePower ...

