La Germania è la vera anti-Euro: il trucco per fregare l'Italia, cosa sta succedendo (Di domenica 2 ottobre 2022) Cinque giorni prima delle elezioni il segretario del Pd, Enrico Letta, è volato a Berlino per farsi dare la benedizione dal leader tedesco, il capo del Pd locale, Olaf Scholz. «No ai post-fascisti» ha dichiarato il crucco sinistrorso, per fare un favore al collega in difficoltà. Due giorni dopo, a meno di 48 ore dall'apertura delle urne, Ursula von der Leyen, un'altra tedesca, stavolta del Ppe, quindi teoricamente rivale di Scholz, ha usato il proprio ruolo di presidente della Commissione Ue per minacciare un eventuale governo di destra, dichiarando che «se in Italia dovesse mettersi male, l'Europa avrebbe gli strumenti per intervenire». Naturalmente gli echi di queste dichiarazioni sono stati grandi in Italia. Giornali, politici e pensatori di sinistra hanno rilanciato con viva preoccupazione i moniti germanici. Oggi, a meno di una ...

