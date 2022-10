Hockey pista, Serie A 2022: Lodi a valanga, vittorie anche per Montebello e Follonica (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono tre le partite andate in scena oggi, sabato 1 ottobre 2022, nel Campionato di Serie A1 di Hockey su pista. A rubare la scena nel posticipo della terza giornata è stata certamente Lodi, vittoriosa per ben 7-0 contro Montecchio Precalcino. Un match in assoluta scioltezza quello della compagine lombarda, passata in vantaggio con un rigore di Fantozzi, per poi allungare con Antonioni e nuovamente con Fantozzi, autore della terza e della quarta rete. Nel secondo tempo invece si iscrivono alla festa anche Barbieri e Bozzetto. Sarà quindi Fantozzi a chiudere definitivamente i conti, con il settimo sigillo arrivato a due minuti dal fischio finale. A senso unico anche la vittoria di Tierre Chimica Montebello, corsara in quel di Vercelli con 0-4 grazie ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono tre le partite andate in scena oggi, sabato 1 ottobre, nel Campionato diA1 disu. A rubare la scena nel posticipo della terza giornata è stata certamente, vittoriosa per ben 7-0 contro Montecchio Precalcino. Un match in assoluta scioltezza quello della compagine lombarda, passata in vantaggio con un rigore di Fantozzi, per poi allungare con Antonioni e nuovamente con Fantozzi, autore della terza e della quarta rete. Nel secondo tempo invece si iscrivono alla festaBarbieri e Bozzetto. Sarà quindi Fantozzi a chiudere definitivamente i conti, con il settimo sigillo arrivato a due minuti dal fischio finale. A senso unicola vittoria di Tierre Chimica, corsara in quel di Vercelli con 0-4 grazie ...

