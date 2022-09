Comanda sempre Berlino. Sul gas Bruxelles scontenta mezza Europa (Di giovedì 29 settembre 2022) Italia, Francia e altri 13 Stati - il 65% della popolazione europea - ai ferri corti con la Commissione che non accoglie la richiesta di price cap. Perché la Germania è contraria e fa da sola con un maxi-piano da 200 miliardi. Cortocircuito alla vigilia del Consiglio straordinario Energia Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 settembre 2022) Italia, Francia e altri 13 Stati - il 65% della popolazione europea - ai ferri corti con la Commissione che non accoglie la richiesta di price cap. Perché la Germania è contraria e fa da sola con un maxi-piano da 200 miliardi. Cortocircuito alla vigilia del Consiglio straordinario Energia

Totonno_Casillo : @nonleggerlo @TgLa7 all'istruzione i ministri non contano una fava. comanda una cricca di 'tecnici', sempre quelli,… - DebitOfBankster : RT @DebitOfBankster: @SabrySocial @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi Chi comanda (da sempre!) è la satanica anglosfera e NOI SIAMO… - DebitOfBankster : @SabrySocial @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi Chi comanda (da sempre!) è la satanica anglosfera e NOI SI… - Mavuoi10euro : @ardizzone_emma sempre e io la rimetto non hanno capito chi comanda qua - johnny_libero : @ImolaOggi Quindi in ITALIA COMANDA E DECIDE SEMPRE #Draghi? Quindi il VOTO e il Governo #Meloni solo una cartina d… -