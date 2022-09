F1, Lewis Hamilton: “Possiamo battere la Ferrari, abbiamo fatto più punti nelle ultime gare!” (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ tempo di Singapore per il Mondiale 2022 di F1. Dopo il weekend di Monza, il Circus delle quattro-ruote si esibirà sull’affascinante layout asiatico, reso tale dal competere in notturna. Un circuito cittadino che metterà a dura prova piloti e vetture perché errori di qualunque genere non saranno ammessi. Si riprende con un Max Verstappen on fire: l’olandese della Red Bull domina la scena con i suoi 335 punti in classifica generale, ben 116 in più del Ferrarista Charles Leclerc. Il monegasco, secondo nel Tempio della Velocità alle spalle del neerlandese, si augura di avere una chance a Marina Bay, sfruttando in particolare una Rossa che grazie alle qualifiche potrebbe centrare la pole e quindi gestire la corsa a proprio piacimento. Tuttavia, la scuderia di Maranello dovrà guardarsi anche alle spalle, nel senso che Mercedes potrebbe recitare il ruolo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) E’ tempo di Singapore per il Mondiale 2022 di F1. Dopo il weekend di Monza, il Circus delle quattro-ruote si esibirà sull’affascinante layout asiatico, reso tale dal competere in notturna. Un circuito cittadino che metterà a dura prova piloti e vetture perché errori di qualunque genere non saranno ammessi. Si riprende con un Max Verstappen on fire: l’olandese della Red Bull domina la scena con i suoi 335in classifica generale, ben 116 in più delsta Charles Leclerc. Il monegasco, secondo nel Tempio della Velocità alle spalle del neerlandese, si augura di avere una chance a Marina Bay, sfruttando in particolare una Rossa che grazie alle qualifiche potrebbe centrare la pole e quindi gestire la corsa a proprio piacimento. Tuttavia, la scuderia di Maranello dovrà guardarsi anche alle spalle, nel senso che Mercedes potrebbe recitare il ruolo ...

