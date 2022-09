Venti forti e mare agitato, prorogata l’allerta meteo in Campania (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in vigore fino alle 23.59 di oggi, sull’intero territorio regionale, l’allerta meteo di livello Arancione diramata ieri dalla Protezione Civile della Campania. Considerata l’evoluzione della perturbazione, il centro Funzionale, ha prorogato l’allerta meteo di ulteriori 24 ore. Per questo, a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, martedì 27 settembre, sarà in vigore una allerta meteo di livello Giallo. Si segnalano Venti forti occidentali e mare agitato, con possibili mareggiate. Permane anche per la giornata di domani un rischio idrogeologico localizzato anche con possibili fenomeni franosi legati a condizioni del territorio particolarmente fragili e per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiE’ in vigore fino alle 23.59 di oggi, sull’intero territorio regionale,di livello Arancione diramata ieri dalla Protezione Civile della. Considerata l’evoluzione della perturbazione, il centro Funzionale, ha prorogatodi ulteriori 24 ore. Per questo, a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani, martedì 27 settembre, sarà in vigore una allertadi livello Giallo. Si segnalanooccidentali e, con possibiliggiate. Permane anche per la giornata di domani un rischio idrogeologico localizzato anche con possibili fenomeni franosi legati a condizioni del territorio particolarmente fragili e per ...

