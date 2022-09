Ungheria-Italia 0-2, Mancini: “Soffro in silenzio per il Mondiale” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Purtroppo il rimpianto Mondiale ce l’ho, non posso fare nulla, posso solo soffrire in silenzio. Stiamo lavorando sulla nuova Italia, faremo altri esperimenti e ci sono buone indicazioni”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini dopo la vittoria dell’Italia per 2-0 sull’Ungheria che vale la qualificazione alle Final Four di Nations League. Decisive due parate di Donnarumma: “È stato bravo nei momenti di difficoltà, la tranquillità al Psg gli sta facendo bene. Abbiamo fatto due ottime partite, ma dobbiamo tenere i 90?. Possibile che la stanchezza abbia influito”, aggiunge in conferenza stampa. Sulla Puskas Arena: “Ringrazio il pubblico che è stato fantastico, ha applaudito l’inno Italiano. Marco Rossi sta facendo un grande lavoro”, conclude ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) “Purtroppo il rimpiantoce l’ho, non posso fare nulla, posso solo soffrire in. Stiamo lavorando sulla nuova, faremo altri esperimenti e ci sono buone indicazioni”. Lo ha detto il ct azzurro Robertodopo la vittoria dell’per 2-0 sull’che vale la qualificazione alle Final Four di Nations League. Decisive due parate di Donnarumma: “È stato bravo nei momenti di difficoltà, la tranquillità al Psg gli sta facendo bene. Abbiamo fatto due ottime partite, ma dobbiamo tenere i 90?. Possibile che la stanchezza abbia influito”, aggiunge in conferenza stampa. Sulla Puskas Arena: “Ringrazio il pubblico che è stato fantastico, ha applaudito l’innono. Marco Rossi sta facendo un grande lavoro”, conclude ...

Azzurri : ?????????????? ???????????? ???? #Ungheria ?? ???? #Italia ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Puskas Arena' - #Budapest ?? In diretta su… - AndreaOrlandosp : Sconfitta durissima. Va ricostruita la sinistra per nuove sfide, superando subalternità e divisioni. Lotta a disegu… - sscnapoli : ???? Raspadori ancora in gol nell’Italia che batte l’Ungheria 2-0. - mirkocalemme : L'#Italia campione d'Europa è forte, ma al Mondiale non ci sarà. Ci penseremo fino alla finale, inutile fingere il… - sportli26181512 : Donnarumma: 'Le parate? Merito di Madre Natura...'. Gioia Dimarco: 'Godo': Donnarumma: 'Le parate? Merito di Madre… -