Portogallo, Fernando Santos: “Spagna? Non basta il pareggio, l’obiettivo è vincere” (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Portogallo domani affronterà la Spagna in una sorta di spareggio che decreterà la qualificata del Gruppo 2 alle Final Four di Nations League. I lusitani partono da una posizione di vantaggio (10 punti contro gli 8 degli iberici) grazie alla sconfitta imprevista delle Furie Rosse contro la Svizzera. Il commissario tecnico Fernando Santos vuole evitare cali di tensione, queste le sue parole in conferenza stampa: “Non cambia nulla. Il messaggio è vincere, sempre. La qualità della Spagna la conosciamo tutti e quando ci concentriamo su quello che facciamo siamo più vicini a centrare gli obiettivi, con umiltà, senza pensare di essere i migliori. Bisogna pensare alla partita, non al risultato, giocheremo come facciamo sempre“. Santos ritiene che difendere ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Ildomani affronterà lain una sorta di sche decreterà la qualificata del Gruppo 2 alle Final Four di Nations League. I lusitani partono da una posizione di vantaggio (10 punti contro gli 8 degli iberici) grazie alla sconfitta imprevista delle Furie Rosse contro la Svizzera. Il commissario tecnicovuole evitare cali di tensione, queste le sue parole in conferenza stampa: “Non cambia nulla. Il messaggio è, sempre. La qualità dellala conosciamo tutti e quando ci concentriamo su quello che facciamo siamo più vicini a centrare gli obiettivi, con umiltà, senza pensare di essere i migliori. Bisogna pensare alla partita, non al risultato, giocheremo come facciamo sempre“.ritiene che difendere ...

