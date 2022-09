MotoGP | promossi e bocciati GP Giappone Marc Marquez resta il primo della classe | Bagnaia bocciato in geografia!

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 settembre 2022) Il Gran Premio didisi è risolto con la schiacciante vittoria di Jack Miller. Ducati però mastica amaro per la caduta di Francesco, costata 8 punti nella rincorsa iridata a Fabio Quartararo. Tanti i protagonistigara di Motegi. Chi sono ie idel weekend nipponico? Andiamo a vedere chi si è distinto, nel bene e nel male, tra tifoni e giornate soleggiate.MILLER Jack (Ducati) – In qualifica delude, perché non va oltre la settima piazza nonostante condizioni a lui gradite. Però si riscatta con gli interessi in gara, dove domina in lungo e in largo, annichilendo la concorrenza e chiudendo virtualmente il discorso vittoria già dopo una decina di giri. Si ribadisce che Ducati potrebbe rimpiangere amaramente il fatto ...