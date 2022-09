LIVE Ungheria-Italia 0-1, Nations League calcio in DIRETTA: Raspadori porta avanti gli Azzurri a Budapest! (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 32? DIFESA CLAMOROSA DI BONUCCI SULLA PALLA SPORCA IN AREA SU CUI SI AVVENTA FIOLA 30? DI LORENZO SFIORA IL RADDOPPIO CON IL SINISTRO A GIRO IN AREA 28? Giacomo Raspadori porta meritatamente avanti gli Azzurri grazie alla palla recuperata da Barella che insieme a Gnomo mette pressione a Gulacsi con l’ex Sassuolo che si avventa sul pallone e sigla comodamente il quinto gol in Nazionale. 27? VANTAGGIO Italia CON GIACOMO Raspadori!!!!! ERRORE DIFENSIVO CLAMOROSO DELL’Ungheria 26? GNONTO SFIORA IL PALLONE A DUE PASSI! 23? Azzurri in possesso del pallone ma sin qui nessuna chance degna di nota. 20? Attacco confusionario dell’Ungheria con Nego sulla corsia ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? DIFESA CLAMOROSA DI BONUCCI SULLA PALLA SPORCA IN AREA SU CUI SI AVVENTA FIOLA 30? DI LORENZO SFIORA IL RADDOPPIO CON IL SINISTRO A GIRO IN AREA 28? Giacomomeritatamentegligrazie alla palla recuperata da Barella che insieme a Gnomo mette pressione a Gulacsi con l’ex Sassuolo che si avventa sul pallone e sigla comodamente il quinto gol in Nazionale. 27? VANTAGGIOCON GIACOMO!!!!! ERRORE DIFENSIVO CLAMOROSO DELL’26? GNONTO SFIORA IL PALLONE A DUE PASSI! 23?in possesso del pallone ma sin qui nessuna chance degna di nota. 20? Attacco confusionario dell’con Nego sulla corsia ...

