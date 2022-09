Calciomercato.com

Sconfitta aanche Eugenia Roccella, del centrodestra, seconda con il 34,8, dietro il Cinquestelle Marco Pellegrini, che vince con il 41,3. Senza problemi la corsa nel collegio uninominale di ...... sopra e sotto un tavolo da lavoro di falegname, compaiono Pinocchi di variae dimensioni. ...il passo: 'Il Can - barbone era vestito da cocchiere in livrea di gala. Aveva in capo un ... Foggia, ecco il nome per la panchina | Mercato | Calciomercato.com Nelle prossime ore terminerà l’avventura di Roberto Boscaglia sulla panchina del Foggia. L’allenatore starebbe per raggiungere un accordo con il club rossonero per la risoluzione consensuale del ...Roma, 26 set. (Adnkronos) - Nel collegio di Bologna del Senato Pier Ferdinando Casini batte Vittorio Sgarbi, 40 per cento contro 32,3; Giulio Tremonti viene sconfitto da Benedetto Della Vedova, 37,8..