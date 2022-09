Caro energia, l’authority Arera dice sì a bollette mensili invece che bimestrali. E scatena la guerra tra le associazioni consumatori (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Autorità per l’energia ha accolto una delle richieste avanzate dall’Unione nazionale consumatori nella consultazione sulla delibera dello scorso luglio sui nuovi metodi di determinazione delle tariffe per il mercato tutelato. E ha deciso che la bolletta del gas potrà diventare mensile invece che bimestrale. Secondo l’authority questo permette “ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire i pagamenti delle bollette su più mesi”. Peccato che altre associazioni consumatori non la pensino affatto così: se l’Unc parla di “passo avanti importante”, Consumerismo No profit sostiene che la decisione provocherà altri rincari e il Codacons minaccia ricorsi. Un passo indietro. A fine luglio l’Arera, dopo le critiche sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) L’Autorità per l’ha accolto una delle richieste avanzate dall’Unione nazionalenella consultazione sulla delibera dello scorso luglio sui nuovi metodi di determinazione delle tariffe per il mercato tutelato. E ha deciso che la bolletta del gas potrà diventare mensileche bimestrale. Secondoquesto permette “ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire i pagamenti dellesu più mesi”. Peccato che altrenon la pensino affatto così: se l’Unc parla di “passo avanti importante”, Consumerismo No profit sostiene che la decisione provocherà altri rincari e il Codacons minaccia ricorsi. Un passo indietro. A fine luglio l’, dopo le critiche sul ...

