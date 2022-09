Decreto Aiuti ter, la “rateizzazione delle bollette”? Sono garanzie statali sui prestiti bancari alle imprese per pagarle (Di sabato 24 settembre 2022) Mario Draghi in conferenza stampa il 16 settembre l’ha presentata come “di fatto una rateizzazione delle bollette“. In realtà si parla di nuovi debiti con garanzia pubblica gratuita per pagarle. Il Decreto Aiuti ter, pubblicato venerdì sera in Gazzetta ufficiale, per aiutare le imprese a far fronte ai rincari energetici propone infatti una ulteriore riedizione della misura varata nel 2020 all’apice della pandemia: lo Stato si fa garante dei prestiti concessi dalle banche alle aziende energivore che non riescono a star dietro all’aumento dei costi. La norma suscita diversi interrogativi: non è chiaro se sia “immediatamente operativa” come ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco, perché nel provvedimento si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Mario Draghi in conferenza stampa il 16 settembre l’ha presentata come “di fatto una“. In realtà si parla di nuovi debiti con garanzia pubblica gratuita per. Ilter, pubblicato venerdì sera in Gazzetta ufficiale, per aiutare lea far fronte ai rincari energetici propone infatti una ulteriore riedizione della misura varata nel 2020 all’apice della pandemia: lo Stato si fa garante deiconcessi dbancheaziende energivore che non riescono a star dietro all’aumento dei costi. La norma suscita diversi interrogativi: non è chiaro se sia “immediatamente operativa” come ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco, perché nel provvedimento si ...

