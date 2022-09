"Se va male...". Il monito della von der Leyen sul voto in Italia (Di giovedì 22 settembre 2022) Il messaggio della presidente della Commissione Ue al prossimo governo: “Noi siamo i guardiani dei Trattati europei”. E cita Ungheria e Polonia Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Il messaggiopresidenteCommissione Ue al prossimo governo: “Noi siamo i guardiani dei Trattati europei”. E cita Ungheria e Polonia

HaloHalo9975 : @rusembitaly Sa tanto di monito per qualcuno. E non riguarda evidentemente solo dispiacere per una amicizia persa… - Storace : Dal #CorrieredellUmbria, se il #giudice ti fa male anche solo con l’indagine… - RedK3y : @eikomidori ma io predico bene e razzolo male, perché poi accetto 8 progetti alla volta e mi affeziono troppo alle… - darkchocostrong : RT @CircusRedTicket: Si cade, non importa quanto fa male perché il dolore è un monito, ti ricorda da dove vieni ed il prezzo che dovrai pag… - NathanDelMare : RT @CircusRedTicket: Si cade, non importa quanto fa male perché il dolore è un monito, ti ricorda da dove vieni ed il prezzo che dovrai pag… -