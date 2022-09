Meloni a Piazza del Popolo: "Basta turarsi il naso, noi siamo pronti" (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - "siamo pronti", rilancia Giorgia Meloni; "Bruxelles, Parigi e Berlino si mettano il cuore in pace. Domenica votano gli italiani", urla Matteo Salvini; "Scholz pensi al tetto del gas non al voto in Italia" dice Maurizio Lupi; "il centrodestra è unito", afferma Silvio Berlusconi. Il centrodestra si presenta in Piazza del Popolo a Roma per prendere l'impegno di "governare cinque anni". Rispedendo al mittente tutti gli attacchi piovuti in campagna elettorale e i timori che qualora la coalizione dovesse vincere le elezioni l'Italia rischierebbe di finire nel baratro. Il messaggio è quello che sottolinea Giorgia Meloni: "La sinistra sostiene che "all'estero non sono contenti", che "l'Europa non consentirà" un governo di centrodestra, "il circolo del golf di Capalbio è preoccupato. E ... Leggi su agi (Di giovedì 22 settembre 2022) AGI - "", rilancia Giorgia; "Bruxelles, Parigi e Berlino si mettano il cuore in pace. Domenica votano gli italiani", urla Matteo Salvini; "Scholz pensi al tetto del gas non al voto in Italia" dice Maurizio Lupi; "il centrodestra è unito", afferma Silvio Berlusconi. Il centrodestra si presenta indela Roma per prendere l'impegno di "governare cinque anni". Rispedendo al mittente tutti gli attacchi piovuti in campagna elettorale e i timori che qualora la coalizione dovesse vincere le elezioni l'Italia rischierebbe di finire nel baratro. Il messaggio è quello che sottolinea Giorgia: "La sinistra sostiene che "all'estero non sono contenti", che "l'Europa non consentirà" un governo di centrodestra, "il circolo del golf di Capalbio è preoccupato. E ...

Il Centrodestra unito in piazza: 'Il 25 settembre finisce l'Italia che vuole la sinistra, governeremo per 5 anni' Il centrodestra si è riunito, a tre giorni dalle elezioni politiche, in un grande evento a Roma. Il comizio si è tenuto a Piazza del Popolo a Roma . Sul palco i leader dei partiti: Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, Matteo Salvini della Lega, Silvio Berlusconi di Forza Italia e Maurizio Lupi di Noi Moderati . La ... Centrodestra unito chiude la campagna elettorale a piazza del Popolo Chiusura di campagna elettorale unitaria per il centrodestra. A piazza del Popolo a Roma i leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, della Lega Matteo Salvini e di Forza Italia Silvio Berlusconi lanciano la volata finale in vista delle elezioni politiche di ... Agenzia ANSA Meloni a Piazza del Popolo: "Basta turarsi il naso, noi siamo pronti" I leader del centrodestra chiudono la campagna elettorale a Roma. Salvini: "Impegno a governare bene insieme per cinque anni". Berlusconi: "Bello vedere le bandiere di FI, Lega e Fratelli d'Italia". L ... Elezioni 2022, Meloni a Letta: "Pronti a presidenzialismo anche da soli"