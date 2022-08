Tennis: Torneo Vancouver. Bronzetti accede ai quarti di finale (Di venerdì 19 agosto 2022) La giocatrice romagnola supera per 6 - 2 6 - 3 la australiana Hon. ROMA - Bella vittoria e accesso ai quarti di finale per Lucia Bronzetti nell'"Odlum Brown Vanopen", Torneo Wta 125k (equiparabile ai ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022) La giocatrice romagnola supera per 6 - 2 6 - 3 la australiana Hon. ROMA - Bella vittoria e accesso aidiper Lucianell'"Odlum Brown Vanopen",Wta 125k (equiparabile ai ...

Tennis: Torneo Vancouver. Bronzetti accede ai quarti di finale La giocatrice romagnola supera per 6 - 2 6 - 3 la australiana Hon. ROMA - Bella vittoria e accesso ai quarti di finale per Lucia Bronzetti nell'"Odlum Brown Vanopen", torneo Wta 125k (equiparabile ai massimi Challenger maschili) dotato di un montepremi pari a 115mila dollari in corso sul sintetico di Vancouver, sulla costa occidentale del Canada. La 23enne riminese,... Tennis: Torneo Cincinnati. Avanzano Sabalenka e Pegula La Pegula, reduce dalla semifinale di Toronto, numero 8 Wta e settima testa di serie del torneo, ha sconfitto la britannica Emma Raducanu, numero 13 del mondo e 10 del seeding, per 7 - 5 6 - 4. Altri ... Tiscali Tennis: Torneo Cincinnati. Avanzano Sabalenka e Pegula La bielorussa piega la Rogers, la statunitense batte la Raducanu.CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) - Aryna Sabalenka e Jessica Pegula accedono ai ... Tennis, ATP di Cincinnati: vincono i favoriti, fuori Sinner Siamo entrati nella fase finale del torneo ATP di Cincinnati, evento importantissimo in vista degli US Open. Nella giornata e nottata di giovedì 18 agosto sono andati in scena gli ottavi di finale. Pr ... La giocatrice romagnola supera per 6 - 2 6 - 3 la australiana Hon. ROMA - Bella vittoria e accesso ai quarti di finale per Lucia Bronzetti nell'"Odlum Brown Vanopen",Wta 125k (equiparabile ai massimi Challenger maschili) dotato di un montepremi pari a 115mila dollari in corso sul sintetico di Vancouver, sulla costa occidentale del Canada. La 23enne riminese,...La Pegula, reduce dalla semifinale di Toronto, numero 8 Wta e settima testa di serie del, ha sconfitto la britannica Emma Raducanu, numero 13 del mondo e 10 del seeding, per 7 - 5 6 - 4. Altri ... Tennis: Torneo Cincinnati. Avanzano Sabalenka e Pegula La bielorussa piega la Rogers, la statunitense batte la Raducanu.CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) - Aryna Sabalenka e Jessica Pegula accedono ai ...Siamo entrati nella fase finale del torneo ATP di Cincinnati, evento importantissimo in vista degli US Open. Nella giornata e nottata di giovedì 18 agosto sono andati in scena gli ottavi di finale. Pr ...