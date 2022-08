Atletica | Italia 4×100 | “Vista la situazione l’obiettivo era la finale” Chituru Ali | “Adesso vedremo quel che succederà”

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) La staffettana, priva di Marcell Jacobs per un fastidio nel riscaldamento, riesce a conquistare un posto inagli Europei diin corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Quinto posto in batteria per il quartetto azzurro, che nonostante un ultimo cambio difficilissimo tra Matteo Melluzzo eAli riesce a strappare il 39.02 che funge da secondo tempo di ripescaggio per l’ultimo atto. Queste le parole di Lorenzo Patta, l’unico del quartetto olimpico presente oggi: “Eraminimo. Ci siamo trovati in una brutta, dato che abbiamo dovuto cambiare all’ultimo. Wanderson è stato bravissimo, è andata bene. Ora pensiamo alla, sarà sicuramente tutta un’altra gara. Io ero convinto che fossimo fuori, però ...