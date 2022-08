Atletica, Elena Vallortigara: “Ero tesa e ho faticato a svegliarmi, ma i Mondiali mi hanno cambiato” (Di venerdì 19 agosto 2022) Elena Vallortigara si è qualificata con scioltezza alla finale del salto in alto agli Europei 2022 di Atletica leggera. L’azzurra ha superato 1.87 al primo tentativo e si è così guadagnata la possibilità di tornare in pedana domenica sera a Monaco per andare a caccia di una nuova medaglia, dopo aver conquistato uno splendido bronzo lo scorso mese ai Mondiali di Eugene. La 30enne veneta ha tutte le carte in regola per salire sul podio anche in questa rassegna continentale. Elena Vallortigara ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Non sono contentissima di come è andata. Ho fatto fatica a svegliarmi e poi ero molto tesa, infatti il primo salto non l’ho proprio fatto, mi sono ceduti due passi, non riuscivo a staccare. Poi sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022)si è qualificata con scioltezza alla finale del salto in alto agli Europei 2022 dileggera. L’azzurra ha superato 1.87 al primo tentativo e si è così guadagnata la possibilità di tornare in pedana domenica sera a Monaco per andare a caccia di una nuova medaglia, dopo aver conquistato uno splendido bronzo lo scorso mese aidi Eugene. La 30enne veneta ha tutte le carte in regola per salire sul podio anche in questa rassegna continentale.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Non sono contentissima di come è andata. Ho fatto fatica ae poi ero molto, infatti il primo salto non l’ho proprio fatto, mi sono ceduti due passi, non riuscivo a staccare. Poi sono ...

