Ultime Notizie – Maltempo in Corsica, 5 morti. Ferita una ragazza italiana (Di giovedì 18 agosto 2022) E’ di cinque morti il bilancio della violenta ondata di Maltempo che ha colpito la Corsica questa mattina, mentre i feriti sono una decina, tra cui una ragazza italiana di 23 anni, che si trovava al campeggio Dolce Vita di Calvi. E’ stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale di Bastia a seguito di un arresto cardio-circolatorio, riporta Corse Matin. Le vittime sono un pescatore di 62 anni a Girolata, nella Corsica del sud, una kayakista a Erbalunga, nel nord dell’isola, un uomo di 46 anni a Calvi, vittima della caduta di un albero sul bungalow nel quale si trovava, una 13enne anche lei colpita da un albero e una donna di 72 anni nel sud. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) E’ di cinqueil bilancio della violenta ondata diche ha colpito laquesta mattina, mentre i feriti sono una decina, tra cui unadi 23 anni, che si trovava al campeggio Dolce Vita di Calvi. E’ stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale di Bastia a seguito di un arresto cardio-circolatorio, riporta Corse Matin. Le vittime sono un pescatore di 62 anni a Girolata, nelladel sud, una kayakista a Erbalunga, nel nord dell’isola, un uomo di 46 anni a Calvi, vittima della caduta di un albero sul bungalow nel quale si trovava, una 13enne anche lei colpita da un albero e una donna di 72 anni nel sud. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ?? La Russia avrebbe aperto a un incontro tra #VladimirPutin e #VolodymyrZelensky. Lo rende noto la Cnn Turk, citand… - sole24ore : ??Lo ha affermato il vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del min… - SkyTG24 : #Milano, individuato il cinghiale in fuga: in corso recupero - giannisassari08 : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Milano Giambellino. In manette 29enne romeno con cocaina e 'droga dello zombie' - auleia1 : RT @meteoredit: I video e il punto della situazione sul forte #maltempo che ha colpito il Centro-Nord nelle ultime ore, con #temporali e #d… -