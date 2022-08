Ambra a cuore aperto: “Dopo la rottura con Renga sono finita nella fogna” (Di giovedì 18 agosto 2022) Ambra Angiolini è libera, felice e si diverte. “Non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male – dice nell’intervista di copertina del nuovo numero di “Vanity Fair” – ll mio cuore batte a prescindere. sono felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto”. Ambra Angiolini (Foto ‘Vanity Fair’)“Certe volte pensavi fosse amore e invece era un traghetto” L’attrice racconta che, a 45 anni, riesce finalmente a dirsi che è stata brava. Perché ce l’ha fatta di nuovo, nonostante certi errori di valutazione: “Noi donne non sempre troviamo o offriamo l’amore della vita. Certe volte pensavi fosse amore e invece era un traghetto”. Ambra Angiolini (Foto Instagram) Ambra ignora Allegri e cita solo ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 18 agosto 2022)Angiolini è libera, felice e si diverte. “Non ho bisogno per forza di un amore per stare bene, né la fine di un amore per stare male – dice nell’intervista di copertina del nuovo numero di “Vanity Fair” – ll miobatte a prescindere.felice e mi diverto senza pensare al grande amore. E questo non mi sembra un delitto”.Angiolini (Foto ‘Vanity Fair’)“Certe volte pensavi fosse amore e invece era un traghetto” L’attrice racconta che, a 45 anni, riesce finalmente a dirsi che è stata brava. Perché ce l’ha fatta di nuovo, nonostante certi errori di valutazione: “Noi donne non sempre troviamo o offriamo l’amore della vita. Certe volte pensavi fosse amore e invece era un traghetto”.Angiolini (Foto Instagram)ignora Allegri e cita solo ...

Miche3De : @goga_ambra @StrangisLuigi ...'E non abbiam bisogno di parole x spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore'...???????????????? - infoitcultura : Ambra a cuore aperto: 'Dopo la rottura con Renga sono finita nella fogna' - picturetored : @ambseesparksfly AMBRA IO HO PAURA DEL FANDOM…volevo iniziare a stannare lou perché lui è proprio un cuore però ho paura dei suoi fan - timidosole : @goga_ambra Non aspettiamo altro ! Dopo il colpo al cuore della diretta interrotta …?? -