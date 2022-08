Roma, costruiscono un tetto abusivo sul loro villino: denunciata coppia di 30enni (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lavori abusivi in un villino in zona Falcognana. Una coppia di 30enni stava svolgendo abusivamente un intervento di rifacimento del tetto, senza tenere in considerazione il rischio per la struttura. coppia denunciata I due 30enni sono stati sorpresi dagli agenti del IX Gruppo Eur dalla Polizia locale di Roma Capitale e denunciati per abusi edilizi. La Polizia locale ha riscontrato la violazione in materia edilizia nel corso di controlli in materia edilizia e socio-ambientale. I vigili di Roma Capitale sono molto attenti alle violazioni in materia edilizia e svolgono accertamenti costanti sul territorio. Leggi anche: Anzio, blitz a Corso Italia: ‘scoperti’ abusi edilizi, 6 denunce Il sequestro del tetto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lavori abusivi in unin zona Falcognana. Unadistava svolgendo abusivamente un intervento di rifacimento del, senza tenere in considerazione il rischio per la struttura.I duesono stati sorpresi dagli agenti del IX Gruppo Eur dalla Polizia locale diCapitale e denunciati per abusi edilizi. La Polizia locale ha riscontrato la violazione in materia edilizia nel corso di controlli in materia edilizia e socio-ambientale. I vigili diCapitale sono molto attenti alle violazioni in materia edilizia e svolgono accertamenti costanti sul territorio. Leggi anche: Anzio, blitz a Corso Italia: ‘scoperti’ abusi edilizi, 6 denunce Il sequestro del...

