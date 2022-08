Napoli Simeone, il Cholito ancora bloccato: il motivo (Di mercoledì 17 agosto 2022) Il Napoli ha accolto Simeone, ma il Cholito sarebbe ancora bloccato per allenarsi siccome mancano le firme fra le società Il Napoli ha accolto Simeone, ma il Cholito sarebbe ancora bloccato per allenarsi siccome mancano le firme fra gli azzurri e il Verona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mancherebbe soltanto questo per permettere all’argentino di iniziare la sua nuova avventura con gli azzurri. Intanto Simeone sta cercando casa, ma non vede l’ora di partire e lavorare con Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ilha accolto, ma ilsarebbeper allenarsi siccome mancano le firme fra le società Ilha accolto, ma ilsarebbeper allenarsi siccome mancano le firme fra gli azzurri e il Verona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mancherebbe soltanto questo per permettere all’argentino di iniziare la sua nuova avventura con gli azzurri. Intantosta cercando casa, ma non vede l’ora di partire e lavorare con Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlfredoPedulla : Domani #Simeone al #Napoli - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, le cifre e la formula dell'operazione #Simeone - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, fatta per #Simeone dal #Verona L'attaccante argentino arriva in prestito con obbligo di… - Pullanza00 : RT @Gianma_Pinetina: ?????????????????????????????? ???????????????? Per quello che so, Simeone ha già firmato il contratto col Napoli Ciò frena la deposizion… - Nkunkismo7 : RT @Gianma_Pinetina: ?????????????????????????????? ???????????????? Per quello che so, Simeone ha già firmato il contratto col Napoli Ciò frena la deposizion… -