La mossa di Xi | soldati cinesi al confine Russia-Ucraina

(Di mercoledì 17 agosto 2022) di Andrea Gebbia Mentre il conflitto russo-ucraino continua, soprattutto nelle regioni difra i due Stati, fra un paio di settimane sono previste ampie movimentazioni di forze armate in altre zone della. La Cina, infatti, parteciperà alle esercitazioni militari “Vostok” (“Oriente”, in russo) che si svolgeranno indal 30 agosto al 5 settembre. Saranno presenti anche contingenti di India, Bielo, Tagikistan, Mongolia ed altri Paesi. Il piano russo di ospitare l’esercitazione era stato annunciato già un mese fa da Mosca, nonostante la guerra in, come riferito dall’agenzia Reuters. Era stata anche confermata la presenza di eserciti stranieri senza peraltro menzionarne i Paesi di appartenenza. Il ministero della Difesa cinese ha precisato che queste manovre militari “non ...

GalfPlays : @Steinberger_GR4 @mentecritica Mossa più lunga della gamba per un paese con i soldati che rubano i bidet. Improbabi… -

Missile nucleare nel Pacifico, lache fa tremare Putin e Xi Jinping 'Lo scopo della parte cinese che invia personale per partecipare all'esercitazione è quello di approfondire la cooperazione ...In quel momento gli esami per l'ammissione erano chiusi e solamente i, gli operai e i ... Anche prima della famosa campagna anticorruzione, la suacontro il suo rivale, il capo del partito ...Le truppe cinesi si sposteranno in Russia per un ciclo di esercitazioni militari congiunte con la Russia e altri Paesi alleati, tra cui India, Bielorussia e Tagikistan. Lo fa sapere il ministero della ...Stampa Le truppe cinesi si sposteranno in Russia per un ciclo di esercitazioni congiunte con la Russia e altri Paesi tra cui India, Bielorussia e Tagikistan. A riferirlo è il ministero della Difesa di ...